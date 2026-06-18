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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht mit Hubschrauber nach beteiligtem Motorradfahrer

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Donnerstag ereignete sich ein Unfall gegen 08.40 Uhr auf der Straße Schmitzheide in Vorst. Nach aktuellem Stand fuhr eine 29-jährige Frau auf ihrem Lastenrad auf dem Radweg der Landstraße. Im Rad befanden sich ihre zwei Kinder. Sie überquerte die Landstraße in Richtung Huverheide und achtetet offenbar dabei nicht auf ein herannahendes Motorrad, das in Richtung Vorst unterwegs war. Auf der Landstraße kam es zur Kollision. Dabei wurden die Mutter und ihr fünfjähriges Kind leicht verletzt. Ihr sechsjähriges Kind wurde schwer verletzt. Auch der Motorradfahrer stürzte, flüchtete aber zu Fuß in unbekannte Richtung. Da der Fahrer vermutlich ebenfalls verletzt wurde, fahndet die Polizei nach ihm. Dabei waren auch ein Hubschrauber und Mantrailer im Einsatz. Die Suche war bisher ohne Erfolg und dauert daher weiter an. Die Unfallstelle war bis etwa 12:30 gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Motorradfahrers geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat. /wg (457)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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