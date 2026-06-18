Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Schüler versprühen Pfefferspray - mehrere Jugendliche leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch haben Schüler aus Viersen gegen 12:35 Uhr in verschiedenen Umkleidekabinen einer Sporthalle der Gesamtschule in der Lindenstraße in Viersen Pfefferspray versprüht. Nachdem mehrere Schülerinnen und Schüler die Umkleidekabinen betreten hatten, klagten sie über Atemnot und Reizhusten. Schnell erhärtete sich der Tatverdacht gegen vier Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren aus Viersen, die das Pfefferspray in den Kabinen versprüht haben sollen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 5 dauern an. Insgesamt sieben Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden durch den Vorfall leicht verletzt. /jk (458)

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