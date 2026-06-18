Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Mülltonnen-Brände - Polizei sucht Hinweise

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Donnerstagmorgen brannten entlang der ehemaligen Bahntrasse in Amern gegen 06:30 Uhr drei Haushaltsmülltonnen, eine gelbe sowie zwei blaue. Die Feuerwehr musste die brennenden Tonnen auf dem Radweg der ehemaligen Bahntrasse zwischen den Straßen Kockskamp und Kampweg löschen. Weiterer Schaden entstand nicht. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02162/377-0 nach Hinweisen. /jk (459)

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