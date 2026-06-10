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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mutmaßlicher Trickbetrug durch mobile Handwerker

Gera (ots)

Gera: Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Trickbetruges im Zusammenhang mit mehreren Meldungen zu einer mutmaßlichen mobilen Handwerkerkolonne.

Nach Angaben der Geschädigten boten drei bislang unbekannte Männer Arbeiten an einer Dachrinne an. Für die Ausführung der Arbeiten wurde zunächst ein Preis von 130 Euro vereinbart. Nach Abschluss der Arbeiten forderten die Männer jedoch plötzlich einen Betrag von 2.000 Euro.

Anschließend entfernten sich die Tatverdächtigen mit einem weißen VW T5 vom Ereignisort. Die eingeleiteten Ermittlungen, darunter auch eine Suche im Stadtgebiet, führten bislang nicht zur polizeilichen Feststellung der Beteiligten.

Die Polizei Gera nahm eine Anzeige auf, ermittelt zum Sachverhalt und mahnt zur Vorsicht bei unseriösen Haustürgeschäften. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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