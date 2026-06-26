Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Von der Fahrbahn abgekommen und alkoholisiert

Am Donnerstag, den 25.06.2026, befuhr ein 28-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 23:15 Uhr die Ludgeristraße von der Alten Hauptstraße kommend. Im Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand parkenden PKW. Infolge des Verkehrsunfalls wurden beide PKW erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung (1,77 Promille) beim Fahrzeugführer. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

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