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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 25.06.2026, befuhr ein 45-jähriger PKW-Führer aus Diepholz die B69 in Fahrtrichtung Langförden. In Höhe der Straße Stukenborg übersah er bisherigen Erkenntnissen nach das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und kollidierte mit einem querenden 29-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta. Der Vechtaer wurde hierbei leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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