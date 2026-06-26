Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Vechta - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt
Am Donnerstag, den 25.06.2026, befuhr ein 45-jähriger PKW-Führer aus Diepholz die B69 in Fahrtrichtung Langförden. In Höhe der Straße Stukenborg übersah er bisherigen Erkenntnissen nach das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und kollidierte mit einem querenden 29-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta. Der Vechtaer wurde hierbei leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.
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