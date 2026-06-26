POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Von der Fahrbahn abgekommen und alkoholisiert Am Donnerstag, den 25.06.2026, befuhr ein 28-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 23:15 Uhr die Ludgeristraße von der Alten Hauptstraße kommend. Im Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand parkenden PKW. Infolge des Verkehrsunfalls wurden beide PKW erheblich beschädigt und mussten ...

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