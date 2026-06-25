Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Eis aus Café entwendet

Im Zeitraum von Sonntag, den 21.06.2026 (19:00 Uhr), bis Montag, den 22.06.2026 (18:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in die Geschäftsräume eines Cafés an der Straße Zur Spredaer Mühle und entwendeten hieraus Stileis in größerer Menge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - PKW-Scheibe eingeschlagen / Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, den 24.06.2026, im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 17:45 Uhr, zerstörte ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines auf dem Waldparkplatz des Füchteler Waldes (Füchteler Straße) abgestellten PKWs VW Tiguan. Danach griff der Täter in den PKW und entwendete die dort abgelegte Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Manipulierter E-Scooter aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwoch, den 24.06.2026, wurde gegen 07:45 Uhr ein 14-jähriger E-Scooter-Führer aus Vechta im Bereich der Willohstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde ersichtlich, dass das Fahrzeug einer leistungsoptimierten Manipulation unterzogen wurde. So konnte bei einem Geschwindigkeitstest eine Höchstgeschwindigkeit von 71 km/h erreicht werden. Die dafür erforderliche Fahrerlaubnis lag eben so wenig vor wie ein gültiger Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 22.06.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten PKW VW T-Roc auf dem Parkplatz des Hallenbades an der Straße Dornbusch. Als Zeitraum konnte 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr eingegrenzt werden. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Autoposer aus dem Verkehr gezogen / Anzeige wegen Sachbeschädigung

Am Mittwoch, den 24.06.2026, wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:40 Uhr auf einen PKW im Bereich der Osloer Straße aufmerksam. Der PKW wurde durch den Fahrzeugführer stark beschleunigt, ehe dieser einen 180-Grad-Drift vollzog und somit Reifenabdruckspuren auf der Fahrbahn hinterließ. Der 29-jährige PKW-Führer aus Vechta wurde in der Folge kontrolliert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Vechta - Pedelecs kollidieren

Am Mittwoch, den 24.06.2026, befuhr ein 12-jähriger Junge aus Vechta mit einem Pedelec die Friesenstraße in Richtung Lohner Straße und beabsichtigte im Verlauf nach links abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 63-jährige Frau aus Lohne mit einem Pedelec den Radweg der Lohner Straße in Fahrtrichtung Lohne. Bei Abbiegen übersah das Kind nach bisherigen Erkenntnissen die Lohnerin, wenngleich diese aufgrund defekter Bremsen einen Zusammenstoß ebenfalls nicht verhindern konnte. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Lohne - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, den 24.06.2026, im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr, betrat ein unbekannter Täter eine Erdgeschosswohnung im Bereich der Alten Carumer Straße durch ein rückwärtig gelegenes Fenster. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - PKW und Bus kollidieren

Am Mittwoch, den 24.06.2026, befuhr ein 48-jähriger PKW-Führer aus Vechta die Lindenstraße und beabsichtigte nach links auf die Vechtaer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Bus. Bei dem Zusammenstoß wurde der 39-jährige Busfahrer aus Lohne leicht verletzt, die weiteren Businsassen blieben unverletzt.

Holdorf - Berauscht und ohne Führerschein am Straßenverkehr teilgenommen

Am Donnerstag, den 25.06.2026, wurde gegen 01:20 Uhr ein 27-jähriger PKW-Führer aus Holdorf einer Verkehrskontrolle im Bereich Zum Hansa-Center unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht einer Beeinflussung durch THC, welches sich im Rahmen eines durchgeführten Vortests bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Damme - Drogen im Straßenverkehr

Am Mittwoch, den 24.06.2026, wurde eine 23-jährige PKW-Führerin aus Vechta im Bereich der Lehmdener Straße gegen 14:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Beeinflussung durch THC heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell