Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verdacht der schweren Brandstiftung / Unbekannter Täter wirft Flasche mit brennbarer Flüssigkeit gegen Hauswand

Am Freitag, den 26.06.2026, wurde der Großleitstelle in Oldenburg gegen 01:13 Uhr mitgeteilt, dass eine bislang unbekannte Person eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit gegen eine Hauswand in der Straße Neelandskamp geworfen habe.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg wurden zahlreiche Streifenwagen zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Vor Ort konnte kein offenes Feuer festgestellt werden, sodass der Einsatz der Feuerwehr nicht mehr notwendig war.

Überprüfungen im Nahbereich der Tatörtlichkeit im Hinblick auf einen möglichen Tatverdächtigen verliefen negativ.

Am Tatort wurde eine Spurensuche und -sicherung durchgeführt, eine weitere mit einer Flüssigkeit gefüllte Flasche konnte hierbei aufgefunden und sichergestellt gestellt.

Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht.

Noch in der Nacht wurde Kontakt zum Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Oldenburg aufgenommen, die den Sachverhalt mit dem Verdacht einer schweren Brandstiftung einstufte.

Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache können der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 mitgeteilt werden.

Cloppenburg - Dieseldiebstahl auf Marktplatz

Im Zeitraum von Dienstag, den 23.06.2026 (16:30 Uhr) bis Donnerstag, den 26.06.2026 (05:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem Tank eines auf dem Marktplatz abgestellten LWKs. Bei dem Tatort handelte es sich um den Parkplatz im rückwärtigen Bereich der Münsterlandhalle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Kupferdiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch, den 17.06.2026 bis Samstag, den 20.06.2026, entwendeten unbekannte Täter Kupferabdeckungen und diverse Blitzableiter vom Dach der St. Magaretha Kirche an der Marienstraße in Emstek. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Donnerstag, den 25.06.2026, befuhr ein 78-jähriger PKW-Führer aus Löningen gegen 08:10 Uhr den Vinner Weg in Richtung Birkenweg. Im Verlauf kam ihm eine 63-jährige PKW-Führerin aus Lähden entgegen. Der 78-Jährige geriet aus bislang unbekannten Gründen zunehmend auf die Fahrbahn der Frau aus Lähden. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, die 63-Jährige wurde leicht verletzt. Eine medizinische Ursache konnte bei dem Löninger nicht ausgeschlossen werden, weswegen die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorerst beschlagnahmt wurde. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 12000,- EUR geschätzt.

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