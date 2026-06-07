Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl eines Wohnwagens in Nonnweiler-Primstal

Nonnweiler-Primstal (ots)

Am Mittwochabend, 03.06.2026 gegen 20:35 Uhr, kam es in Nonnweiler-Primstal zur Komplettentwendung eines Wohnwagens. Der Wohnwagen war auf dem dortigen Lager- und Stellplatz (u.a. für Wohnwägen), gelegen an der L147, Ortsausgangs Primstal in Richtung Theley, abgestellt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände, hängten den weißen Wohnwagen, der Marke "Knaus Tabbert" an ein blaues Zugfahrzeug der Marke Nissan, mit britischen Kennzeichen, an und entfernten sich mit dem Wohnwagen in Richtung Primstal. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Tatfahrzeug bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

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