HZA-SI: 50 Kilogramm Marihuana in Müllsäcken
Zoll vereitelt Einfuhr von 50 Kilogramm Marihuana
Singen (ots)
Blumberg: : 50 Kilogramm Marihuana entdeckte eine Zollstreife des Hauptzollamts Singen Ende April in einem in Frankfurt am Main zugelassenen PKW. In acht Müllsäcken mit insgesamt 47 Beuteln waren die Drogen in den Kofferraum, die Reserveradmulde und den Fußraum vor den Rücksitzen des Mercedes Benz gestopft.
Im Rahmen einer Stichprobenkontrolle war der 24-jährige polnische Fahrer zuvor von den Zöllnern in der Nähe von Blumberg angehalten worden.
Er sei auf dem Rückweg aus der Schweiz nach Frankfurt. Das Marihuana hätte er in der Schweiz gekauft und zwar nur für den Eigengebrauch, so erklärte der Fahrer den Inhalt der Müllsäcke gegenüber den Zöllnern.
Auch für den Eigengebrauch ist die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Cannabis grundsätzlich verboten. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes und der Einfuhr von Cannabis in nicht geringer Menge eingeleitet.
Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Stuttgart.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Singen
Sonja Müller
Telefon: 07731/ 8205 - 5251
E-Mail: presse.hza-singen@zoll.bund.de
www.zoll.de
Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell