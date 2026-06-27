Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 27.06.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 26.06.2026, kam es zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Ravensberger Straße in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein abgeparkter Audi beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 2000EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 26.06.2026, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der Straße Hagstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger aus Cloppenburg beabsichtigte mehrere Fahrzeuge zu überholen. Ein 30-jähriger Mann aus Horstmar überholte ebenfalls aus dieser Fahrzeugschlange und übersah hierbei den von hinten kommenden Pkw des Cloppenburger. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei geriet der Cloppenburger mit seinem BMW in den Seitengraben und überschlug sich. Er wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 32000EUR. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Damme, versuchter Einbruch

Am Freitag in der Zeit von 07:50 Uhr bis 10:45 Uhr kam es in der Marienstraße in Damme zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu einer an einer Wohnung angrenzenden Garage. Dabei wurde er vermutlich von einem rückkehrenden Bewohner gestört und flüchtete ohne Diebesgut. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Vechta, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Vechta den Visbeker Damm mit einem Pkw und Anhänger. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nur im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw war und somit keine Erlaubnis zum Führen des Gespanns vorlag. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Holdorfer mit seinem Pkw den Jugendherbergsweg in Damme. Bei der Kontrolle durch Polizeibeamten stellten dies fest, dass dem Mann bereits die Fahrerlaubnis entzogen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 08:20 Uhr kam es auf der Schledehauser Straße in Bakum zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 48-jähriger Goldenstedter beabsichtigte von der Straße Zur Brookbäke auf die Schledehauser Straße einzubiegen und übersieht dabei einen 45-jährigen Bakumer, der bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wird.

Lohne, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 11:50 Uhr befährt ein 15-jähriger Dinklager mit seinem Kleinkraftrad die Dinklager Straße in Richtung stadtauswärts. Aufgrund eines Rückstaus müssen die Fahrzeuge vor ihm abbremsen. Dieses erkennt der Dinklager zu spät und stürzt alleinbeteiligt, wobei er sich leichte Verletzungen zuzieht.

Dinklage , Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitag gegen 17:50 Uhr befährt eine 61-jähriger Mann aus Dinklage die Feldstraße in Richtung Schwege. In einer Rechtskurve gerät er auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden 66-jährigen Pkw-Fahrer ebenfalls aus Dinklage, Bei dem Unfall werden beide Personen leicht verletzt.

Vechta, Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:10 Uhr befuhr eine ein 40-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Landwehrstraße. Aufgrund der auffälligen Fahrweise beabsichtigten die Polizeibeamten, den Mann zu kontrollieren. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale und fuhr bis nach Hause. Dort angekommen, zeigte er den Beamten den Vogel. Auch folgte er den weiteren Anweisungen der Beamten nicht und verweigerte zudem die Herausgabe seiner Personalien. In der Folge wehrte er sich gegen die Maßnahme der Polizei, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht und wenig später entlassen. Gegen den Mann werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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