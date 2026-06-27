Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 27.06.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Altöl entsorgt

Am Donnerstag wurde der Polizei gegen 17:15 Uhr ein Behälter mit augenscheinlich Altöl auf einem Grünstreifen an der Sandhorster Straße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine bislang unbekannte Menge der Flüssigkeit aus dem Behälter ausgelaufen ist. Der Behälter wurde gesichert. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Aurich unter der Rufnummer 04941-6060 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Vor der Polizei geflüchtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Polizeistreife gegen 01:40 Uhr zwei Motorradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Bereich zwischen Moordorf und Aurich auf. Die Polizeibeamten beabsichtigten daraufhin, auf der Emder Straße eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Während ein 25-jähriger Motorradfahrer den Anhaltesignalen Folge leistete und kontrolliert werden konnte, missachtete der zweite Motorradfahrer die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete. Gegen die beiden Männer wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen weiterer Verkehrsverstöße eingeleitet. Zudem wurde die Fahrerlaubnis des kontrollierten Motorradfahrers beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel des Motorrades sichergestellt.

Aurich - Unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrrad gestürzt

Ein 52-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Freitagabend gegen 23:15 Uhr in der Wiesenstraße in Aurich ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilenehmer gestürzt und dabei schwer im Gesicht verletzt worden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Südbrookmerland - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Polizeibeamte beabsichtigten am Freitagabend gegen 23:00 Uhr einen PKW-Fahrer zu kontrollieren, nachdem dieser auf der Auricher Straße durch ein Überholmanöver über eine Abbiegespur aufgefallen war. Der Fahrzeugführer konnte anschließend angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Am Freitagnachmittag kam es zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Sieler Weg in Südbrookmerland. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rückwärtsfahren einen geparkten PKW Skoda im Bereich der Motorhaube und des Kotflügels und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Rufnummer 04941-6060 zu melden.

Wiesmoor - PKW auf Parkplatz beschädigt, Zeugen gesucht

Am Freitag, zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße in Wiesmoor zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher fuhr vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen den Pkw Fiat des Anzeigenerstatters, sodass eine Beschädigung am Heck entstanden ist. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-914050 zu melden.

Wiesmoor - Führerschein beschlagnahmt

In der Nacht zu Samstag kontrollierte die Polizei einen 28-jährigen Autofahrer, der die B436 zwischen Hinrichsfehn und Wiesede mit Geschwindigkeiten von über 190 km/h befuhr. Zudem überholte er in einem unübersichtlichen Kurvenbereich ein anderes Fahrzeug. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind in der vergangenen Woche in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Norden eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 20.06. und Freitag, 26.06. Zutritt zu dem Haus im Leegemoorweg. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter Diebesgut erlangen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931-9210.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

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