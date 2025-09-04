Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Öffentlichkeitsfahndung (mit Bild)
Cloppenburg/Vechta (ots)
Barnstorf - Suche nach vermisstem Senior
Die Polizei in Diepholz bittet um Unterstützung bei der Suche nach einem 86-jährigen Mann aus Barnstorf.
Der Mann wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Der Rentner verließ mit dem Fahrrad gegen 15.30 Uhr, wie fast jeden Tag, die Wohnanschrift und ist seither vermisst. Er unternimmt häufig Radtouren im Großraum Barnstorf (Dümmer, Vechta, Wildeshausen und Twistringen), kehrt dann aber gegen Abend nach Hause zurück. Der Senior ist teilweise bzw. zeitweise orientierungslos und in seiner Mobilität auf das Fahrrad angewiesen.
Eine Suche u.a. mit einer Drohne der Feuerwehr am gestrigen Abend bis in die Nacht blieb erfolglos.
Der 86-Jährige ist ca. 165 bis 170 cm groß und von schmaler Statur. Er trägt eine dunkelblaue Jeans, einen roten Pullover und eine helle Schirmmütze. Unterwegs ist er mit einem silbernen Fahrrad (kein E-Bike).
Hinweise auf die vermisste Person nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441-9710, entgegen.
