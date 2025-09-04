PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Öffentlichkeitsfahndung (mit Bild)

POL-CLP: Öffentlichkeitsfahndung (mit Bild)
  • Bild-Infos
  • Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barnstorf - Suche nach vermisstem Senior

Die Polizei in Diepholz bittet um Unterstützung bei der Suche nach einem 86-jährigen Mann aus Barnstorf.

Der Mann wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Der Rentner verließ mit dem Fahrrad gegen 15.30 Uhr, wie fast jeden Tag, die Wohnanschrift und ist seither vermisst. Er unternimmt häufig Radtouren im Großraum Barnstorf (Dümmer, Vechta, Wildeshausen und Twistringen), kehrt dann aber gegen Abend nach Hause zurück. Der Senior ist teilweise bzw. zeitweise orientierungslos und in seiner Mobilität auf das Fahrrad angewiesen.

Eine Suche u.a. mit einer Drohne der Feuerwehr am gestrigen Abend bis in die Nacht blieb erfolglos.

Der 86-Jährige ist ca. 165 bis 170 cm groß und von schmaler Statur. Er trägt eine dunkelblaue Jeans, einen roten Pullover und eine helle Schirmmütze. Unterwegs ist er mit einem silbernen Fahrrad (kein E-Bike).

Hinweise auf die vermisste Person nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441-9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Thomas Gissing Telefon: 05441 / 971-104

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 11:14

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - mehrere Pkw aufgebrochen Am Dienstag, 02. September 2025 in der Zeit zwischen 13:40 Uhr bis 14:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, VW Golf in grau und schlugen mittels unbekanntem Gegenstand die Seitenscheibe ein. Die Täter entwendeten eine Handtasche samt Inhalt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. In der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 16:40 Uhr begaben sich ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:14

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl einer Rückfahrkamera Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Montag, 01. September 2025 23:00 Uhr bis Dienstag, 02. September 2025 10:00 Uhr an einen Pkw, welcher nahe des Schützenplatzes in der Herzogstraße, OT Gehlenberg, abgestellt worden war und entwendete eine Rückfahrkamera samt Kennzeichenhalterung. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:13

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl aus Neubau Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Montag, 01. September 2025 14:00 Uhr bis Dienstag, 02. September 2025 13:00 Uhr auf das Gelände eines Neubaus in der St.-Bernhard-Straße und entwendeten Kupferfallrohre und eine Rolle Kabel. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren