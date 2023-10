Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Dinklage - Kupferdiebstahl

Von Samstag, 21. Oktober 2023, 18.00 Uhr bis Sonntag, 22. Oktober 2023, 08.00 Uhr gelangten unbekannte Personen in Dinklage, Industriestraße, auf ein Firmengelände. Hier wurde ein auf dem Gelände befindlicher Container aufgebrochen und Kupferkabel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch

Am Sonntag, 22. Oktober 2023, zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Friedenstraße ein. Hier wurden die Räume nach Diebesgut durchsucht. Bislang steht noch nicht fest, ob und was entwendet worden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Körperliche Auseinandersetzung und Sachbeschädigung an Streifenwagen

Am Sonntag, 22. Oktober 2023, gegen 2:40 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf einer Feier zwischen mehreren Personen im Erlenweg. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde die hintere Kennzeichenhalterung eines Streifenwagens durch eine bislang unbekannte Person zum Teil abgerissen und beschädigt. Bislang konnte die Tatzeit auf 3.50 Uhr bis 3.56 Uhr eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Farbschmierereien

Am Samstag, 21. Oktober 2023, gegen 22.20 Uhr beschmierte eine bislang unbekannte Person mit einer Sprühfarbe die Wand einer Tiefgarage in der Straße Achtern Thun. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag 22. Oktober 2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr begaben sich unbekannte Personen in Vechta, Große Straße, in den Vorraum des dort ansässigen Geldinstituts und beschädigten zwei Trennwände im Bereich der Geldausgabeautomaten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 21. Oktober 2023, 15.00 Uhr und Sonntag, 22. Oktober 2023, 10.40 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines Transporters, welcher sich auf der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Maiglöckchengasse befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag 22. Oktober 2023, 20.30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Visbek mit einem Pkw die Straße "Mittelwand" in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag, 22. Oktober 2023, 19.20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Damme mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass am Fahrzeug ein Gewindefahrwerk verbaut war, wonach das Höhenmaß der Hinterachse um ca. 30mm nach unten vom eingetragen Kontrollmaß abwich. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 20. Oktober 2023, 21.00 Uhr und Samstag, 21. Oktober 2023, 18.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Parkvorgang mit einem Pkw einen BMW 3er, welcher in auf einem Parkplatz in der Osnabrücker Straße stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Dinklage - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag 22. Oktober 2023, 02.15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Vechta mit einem zum Mofa umgebauten Fahrrad die Märschendorfer Straße in Dinklage, obwohl kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Zudem stand der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,01 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Donnerstag, 19. Oktober 2023, 16.00 Uhr bis Freitag, 20. Oktober 2023, 07.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in Vechta, im Philosophenweg, auf das Gelände einer Schule. Hier beschädigten sie eine an der Außenfassade des Gebäudes befindliche Halterung einer Jalousie. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

