Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

In der Nacht von Mittwoch, 22.09.2021, auf Donnerstag, 23.09.2021, wurden im Bereich der Bahnhofstraße zwei PKW angegangen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Gegenstände, u.A. Geldbörsen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bösel, unter 04494-922620, in Verbindung zu setzen.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Freitag, 24.09.2021, gegen 13:30 Uhr, verunfallte eine 61-jährige Westoverledingerin mit ihrem PKW auf der Elisabethfehner Straße im Ortsteil Ramsloh. Im Anschluss an einen abgeschlossenen Überholvorgang verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin erlitt durch den Verkehrsunfall lediglich leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

