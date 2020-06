Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Sonntag, 14.06.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung Am Samstagnachmittag kam es im Stadtpark von Cloppenburg gegen 16:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein namentlich bekannter Zeuge beobachtete, wie ein bislang unbekannter Mann auf das am Boden liegende Opfer (männlich, 52 Jahre aus Cloppenburg) mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf trat. Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und musste im Krankenhaus Cloppenburg behandelt werden. Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung In der Bürgermeister-Winkler-Straße gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:15 Uhr zwei Gruppen von jungen Männern körperliche aneinander. Die Sachverhaltsaufklärung gestaltete sich aufgrund des hohen Alkoholisierungsgrades des Opfers und der zwei Zeugen als schwierig. Nach derzeitigem Erkenntnisstand griffen zwei beschuldigte Männer (19 und 20 Jahre aus Cloppenburg) das 17-jährige Opfer, ebenfalls aus Cloppenburg, tätlich an. Das Opfer wurde dadurch leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Ein 25-jähriger Emsteker befuhr mit seinem Pkw Audi gegen Mitternacht die Kellerhöher Straße in Cloppenburg. An seiner Wohnanschrift konnten die Beamten den Mann und seinen Pkw antreffen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand (1,47 Promille). Der Beschuldigte bestritt, dass er alkoholisiert gefahren sei und erst zu Hause Alkohol konsumiert habe. Ihm wurden daraufhin in einem zeitlichen Abstand zwei Blutproben im Krankenhaus Cloppenburg zur Verifizierung seiner Aussagen entnommen. Dem Mann erwartet ein Strafverfahren. Löningen - Verkehrsunfall Ein 37-jähriger Mann aus Lähden befuhr mit seinem Pkw VW Passat die Menslager Straße in Richtung Menslage und wollte nach links auf eine Grundstückszuwegung abbiegen. Während des eigentlichen Abbiegevorganges kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Volvo eines 75-jährigen Menslagers, der in diesem Moment den 37-Jährigen überholen wollte. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Lindern - Verkehrsunfall / Unfallflucht / Personen verletzt / Widerstand / Zeugenaufruf Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der Linderner Straße in Lindern. Nach Angaben der 20-jährigen Unfallbeteiligten aus Löningen sei sie gemeinsam mit ihrem 19-jährigen Lebensgefährten mit ihrem Pkw Ford die Linderner Straße aus Richtung Lindern kommend in Richtung Lastrup gefahren. In Höhe der Hausnummer 8 sei ihr auf ihrer Fahrspur ein silberfarbener Kombi entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern sei sie nach rechts ausgewichen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und in der dortigen Hofeinfahrt fuhr sie gegen einen massiven Felsstein. Dadurch überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Durch den Unfall zogen sich die Fahrzeugführerin und ihr Beifahrer leichte Verletzungen zu. Der Beifahrer leistete aus bislang unbekannten Gründen bei der Verkehrsunfallaufnahme und der anschließenden ärztlichen Behandlung plötzlich Widerstand und griff sowohl die Rettungskräfte als auch die Polizeibeamten tätlich an, indem er nach ihnen schlug und sie anspuckte. Der entgegenkommende unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 zu melden.

