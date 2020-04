Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbrecher am Dorf Münsterland in die Flucht geschlagen

Legden (ots)

Einbrecher scheiterten am Mittwochabend bei dem Versuch, eine Tür zu einem Gästehaus des Hotels Dorf Münsterland in Legden aufzuhebeln. Eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes bemerkte die fünf bis sechs Personen gegen 21.50 Uhr, als diese sich an dem Haus zu schaffen machten. Das Einschalten einer Taschenlampe verscheuchte die Täter - sie flüchteten in Richtung Busparkplatz am Haidkamp. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell