POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Barßel - Brand einer Garage

Am Montag, den 29. April 2019, um 16.30 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache die Garage eines Einfamilienhauses an der Schleusenstraße in Brand. Durch einen vorbeifahrenden Schornsteinfeger wurde der Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Durch die freiwillige Feuerwehr Barßel, die mit 5 Fahrzeugen und 28 Kameraden vor Ort war, konnte das Feuer gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Bösel - brennender Baumstumpf

Am Montag, den 29.April 2019, um 17.22 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feld an der Overlaher Straße ein Baumstumpf in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr aus Bösel wurde der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Eine Ausbreitungsgefahr bestand nicht. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Friesoythe- Sachbeschädigung an leerstehendem Gebäude

Am Freitag, den 26.April 2019, um 09.11 Uhr, wurde festgestellt, dass durch bislang unbekannte Täter ein Fenster der ehemaligen Polizeidienststelle an der Meeschenstraße beschädigt wurde. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Friesoythe - 11.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am 29. April 2019 befuhr ein 49-jähriger Linderner gegen 17.09. Uhr mit ihrem Volvo die Kreisstraße 300 in Richtung Augustendorf. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Daimler einer entgegenkommenden 61-jährigen Böselerin. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten den Audi A 4 eines dahinterfahrenden 29-jährigen Friesoythers. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt. Insgesamt entstanden Sachschäden von etwa 11.000 Euro.

