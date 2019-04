Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am 29. April 2019, befuhr ein 38-jähriger Magdeburger gegen 12.20 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine die Wilhelm-Bunsen-Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 29. April 2019 befuhr eine 31-jährige Freiburgerin gegen 12.47 Uhr mit ihrem Opel Corsa den Industriezubringer in Richtung Höltinghausen. In einer Rechtskurve beschleunigte sie, geriet mit dem rechten Vorderreifen in die Berme, sodass sie die Kontrolle verlor. Der Pkw überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Die 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 25. April 2019, 07.00 Uhr, bis Freitag, 26. April 2019, 12.00 Uhr, kam es Zur Kläranlage zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr vermutlich die Straße Zur Kläranlage in Richtung Peheimer Straße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Maschendrahtzaun der Kläranlage. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

