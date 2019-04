Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Einbruch in Restaurant

Am 29. April 2019 brachen unbekannte Täter in ein Restaurant an der Bahnhofstraße ein und entwendeten dort eine Geldbörse mit Bargeld. Außerdem wurde eine Kasse aus einem Lagerraum entwendet. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Steinfeld - Dieseldiebstahl

In der Zeit vom 27. April 2019, 15.00 Uhr, bis zum 29. April 2019, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine, die an der Lohner Straße abgestellt war, etwa 500 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Lohne - Fenster beschädigt

Am 25. April 2019 beschädigten unbekannte Täter mittels eines Steins die Fensterscheibe einer Tür zu einem Wohnhaus am Weißdornweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

29. April 2019 befuhr ein 19-jähriger Lohner gegen 15.15 Uhr mit seinem VW Golf die Overbergstraße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 29. April 2019 befuhr ein 35-jähriger Vechtaer die Hunteburger Straße aus Richtung Steinfeld kommend, in Richtung Wiesenstraße und wollte hier nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Al die 35-Jährige verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der sich hinter der Vechtaerin befand, mit seinem Pkw auf ihren auf. Man verabredete noch, auf den Parkplatz zu fahren, um die Personalien auszutauschen. Der Unbekannte hielt sich jedoch nicht daran und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, 26. April 2019, 23.00 Uhr, bis Samstag, 27. April 2019, 15.00 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hier den Peugeot eines 55-jährigen Dinklagers. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 29. April 2019 befuhr ein 58-Jähriger aus Wagenfeld gegen 17.00 Uhr mit seinem Ford Transit die Vördener Straße in Richtung Damme. In einer Rechtskurve kam dem 58-Jährigen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dessen Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er aus und geriet im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

