Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Handtaschendiebstahl

Bereits am 20. April 2019 entwendeten unbekannte Täter im Anschluss an eine Messe, in der Zeit von 23.30 Uhr bis 23.45 Uhr, eine Handtasche samt Inhalt aus der Sakristei einer Kirche an der Straße Am Klosterplatz. In der Handtasche befand sich neben einem Schlüsselbund auch ein I-Phone. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell