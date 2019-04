Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Zeugenaufruf

Am 28. April 2019 befuhr ein 22-jähriger Molberger gegen 03.00 Uhr mit seinem Audi die Molberger Straße in Richtung Molbergen. Hier überfuhr er einen auf der Fahrbahn stehenden Fuß einer Warnbake. Dieser wurde vermutlich von bislang unbekannten Tätern zuvor dort platziert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Essen - Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Sonntag, 28. April 2019, 11.00 Uhr, bis Montag, 29. April 2019, 04.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Alten Cloppenburger Straße ein. Im Inneren wurden zwei Tresore angegangen. Es wurde eine vierstellige Bargeldsumme entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Essen - Versuchter Einbruch in Kleintransporter

In der Zeit von Samstag, 27. April 2019, 13.00 Uhr, bis Montag, 29. April 2019, 07.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen Kleintransporter einzubrechen, der an der Kirchstraße geparkt war. Es blieb bei einem Versuch. Zum Eindringen in den Transporter kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Cloppenburg - Pkw beschädigt

In der Nacht zu Montag, 29. April 2019, zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines Mercedes Vaneo, der an der Kirchhofstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Motorhaube eingedellt

In der Zeit von Freitag, 26. April 2019, 17.00 Uhr, bis Samstag, 27. April 2019, 15.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Skoda Superb, der vor einem Wohnhaus an der Südstraße geparkt war. Die Motorhaube wurde dabei eingedellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

