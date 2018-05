Begrkamen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (03.05.2018) hebelten unbekannte Täter ein Kippfenster zu einer Spielhalle Am Roggenkamp auf und stiegen in das Gebäude ein. Sie lösten dabei gegen 5.05 Uhr einen Alarm aus. Als die Polizei wenige Minuten später am Einsatzort eintraf, konnte sie zwei unbekannte Täter ausmachen, die über das Dach eines angrenzenden Geschäftes flüchteten und auf ein Firmengelände sprangen von welchem sie flüchten konnten.

In der Spielhalle hatten sie einen Geldwechselautomaten aufgehebelt und Bargeld entwendet. Zwei Spielautomaten wiesen Hebelspuren auf, konnten aber nicht geöffnet werden.

Wer kann weitere Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

