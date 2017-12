POL-PDKH: Einbrecher gestört und vertrieben

55595 Wallhausen, Mozartstraße (ots) - Am Samstag, den 23.12.2017, gegen 18.00 Uhr, bemerkt ein Anwohner in Wallhausen verdächtige Geräusche auf einem benachbarten Grundstück. Als er über die Hecke schaut, sieht er zwei unbekannte Männer, die sich am Haus der Nachbarn aufhalten. Als der aufmerksame Zeuge die Männer anspricht flüchten diese sofort vom Grundstück und rennen davon. Die umgehend verständigte Polizei stellt fest, dass sich die beiden Männer bereits an den Fenstern zu schaffen gemacht haben und versucht haben in das Haus einzubrechen. Durch die sofortige Reaktion des Zeugen werden die Täter von ihrem Vorhaben abgebracht, so dass nur Sachschaden an den Fenstern entsteht. Die Einbrecher werden wie folgt beschrieben: 20 - 30 Jahre alt, ca. 185 - 190 cm groß, schlanke Statur. Weitere Zeugenhinweise erden an die Kriminalinspektion Bad Kreuznach erbeten.

