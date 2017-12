POL-PDKH: Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss mit Sachschaden im Dienstbezirk der PI Bingen

Polizei Bingen (ots) - 56jähriger aus Niederwörresbach befuhr am 22.12.17 gegen 22.05 Uhr die L417 von Bingen-Dietersheim her kommend in Richtung L400. Anstatt dem Straßenverlauf nach links zu folgen fuhr der stark alkoholisierte Fahrzeugführer geradeaus in die Zufahrt des Aldi-Zentrallagers. Hierbei durchbrach er die in der Zufahrt angebrachte Schranke des Firmengeländes. Sowohl an der Schranke als auch am PKW entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 2000 Euro. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde zudem der Führerschein noch beschlagnahmt.

34jähriger aus Bad Kreuznach kam am 23.12.17 gegen 01.30 Uhr aus Mainz gefahren. Im Bereich von Bingen fuhr er von der BAB 60 ab in Richtung Gewerbegebiet Bingen-Grolsheim. Kurz vor dem Kreisverkehr, kam der Fahrer eines Audi aufgrund Fahruntüchtigkeit und unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Das Fahrzeug, dass nicht in seinem Eigentum steht, wurde hierdurch stark beschädigt. Darüber hinaus entstand leichter Flurschaden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrer 1,6%o. Daraufhin wurde die Blutentnahme angeordnet und der Führerschein nach Widerspruch beschlagnahmt.

