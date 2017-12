POL-PDKH: Randalierender Patient

Bad Kreuznach (ots) - Am 23.12.17 gegen 02:30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in der Diakonie Bad Kreuznach. Ein 25-jähriger Patient, welcher zuvor wegen seines Alkoholkonsums in das Krankenhaus eingeliefert wurde, schlug im Rahmen seiner Entlassung aus der Behandlung auf einen Krankenpfleger ein. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Die Situation konnte durch weitere Pflegekräfte entschärft werden. Der Patient flüchtete zunächst noch vor dem Eintreffen der Polizei. Ca. eine Stunde nach der Tat fiel der Täter erneut randalierend auf dem Krankenhausgelände auf und konnte hier durch eine Streife der Polizei aufgegriffen werden. Der Täter wurde auf hiesige Dienststelle verbracht und an die ihn abholenden Eltern überstellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-92000-215

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell