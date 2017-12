POL-PDKH: Auffahrunfall

Kirn (ots) - Am 21.12.2017 Fuhr der Fahrer eines Renault um 18.30 Uhr in der Kallenfelser Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe des REWE-Marktes musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines Opel Corsa bremste ebenfalls ab. Der Fahrer eines VW Polo, welcher dem Opel Corsa folgte, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf diesen auf. Die drei Pkw wurden hierbei ineinandergeschoben. Es wurde jedoch niemand verletzt.

