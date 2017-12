POL-PDKH: Sachbeschädigungen an mehreren PKWs in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) - In der Nacht vom 21.12.2017 auf den 22.12.2017 wurden in Bad Kreuznach nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt drei PKW jeweils durch Einschlagen einer der Seitenscheiben beschädigt. Die Taten wurden gegen 08:30 Uhr am 22.12.2017 festgestellt. Die Tatorte lagen in der Poststraße und am Fischerplatz. Derzeit sind keine Täterhinweise bekannt. Wer in der Nacht vom 21.12. auf den 22.12.2017 verdächtige Wahrnehmungen in der Poststraße oder am Fischerplatz gemacht hat soll sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811101, Email: pibadkreuznach@polizei.rlp.de oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

