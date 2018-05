Kamen (ots) - Am Mittwoch (02.05.2018) fuhr gegen 18.20 Uhr ein 78 jähriger Kamener auf dem Nebelweg in Richtung Afferder Straße und wollte hier nach rechts abbiegen. Er übersah dabei einen von links kommenden 68 jährigen Dortmunder und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall drehten sich die Fahrzeuge und kamen im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Ein 62 jähriger Beifahrer des Dortmunders wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro. Die Afferder Straße musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

