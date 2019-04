POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 21.04.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 20.04.19, in der Zeit zwischen 07:08 Uhr und 07:40 Uhr, wurde in Lohne, in der Bramlagestraße, ein parkender VW Polo eines ambulanten Pflegedienstes von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin entfernte sich von der Unfallstelle. Am beschädigten Pkw konnten Farbreste festgestellt werden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug muss es sich demnach um ein blaues Fahrzeug handeln. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei Lohne, Tel: 04442-93160, in Verbindung zu setzen.

Urkundenfälschung/ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.04.2019; 00:28 Uhr, wird ein 30-jähriger rumänischer PKW-Fahrer in Vechta kontrolliert, der sich mit einer schwedischen Fahrerlaubnis ausweist. Bei einer genaueren Überprüfung des Dokumentes fallen den eingesetzten Beamten mehrere Fälschungsmerkmale auf, so dass der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

Vechta - Betrunkener Mann weiß sich nicht zu benehmen

Am 21.04.19 gegen 02:00 Uhr, kontrollierte die Polizei am Bremer Tor einen 38jährigen, offensichtlich stark angetrunkenen Mann, der mitten auf dem Gehweg vor dem Eingang eines Friseurs gegen ein Fahrrad urinierte. Bei der Kontrolle rief er "Sieg Heil", beleidigte die Beamten als Kotzbrocken und zeigte ihnen mehrfach den Stinkefinger. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des "Wildpinkelns", sowie eine Strafanzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 21.04.19, gegen 01.40 Uhr, wurde einem 20 -jährigen aus Vechta der Zutritt zu einer Veranstaltung in einer Diskothek an der Lohner Straße verwehrt. Offensichtlich war er mit dieser Maßnahme nicht einverstanden und nahm sich einen Kantenstein, damit schlug er mehrfach gegen die Scheibe einer Seitentür und beschädigte diese. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 20.04.19, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 31-jähriger aus Damme mit seinem Traktor die Straße Zu den Klünen. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen/Vörden - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 20.04.19, gegen 15.00 Uhr, wurde eine 40-jährige aus Neuenkirchen/Vörden mit ihrem Kleinkraftrad auf der Holdorfer Straße kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Krad ein niederländisches Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 1997 angebracht worden war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Einbruchdiebstahl in Supermarkt

Am 21.04.19, gegen 04.30 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter nach Einschlagen einer Scheibe in einen Verbrauchermarkt an der Hauptstraße. Hier wurden diverse Tabakwaren sowie Spirituosen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, 04441/9430, in Verbindung zu setzen.

