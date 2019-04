Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe vom 19.04/20.04.2019

Saterland - Ramsloh - Körperverletzung

Am Karfreitag gerieten gegen 15.30 h 2 alkoholisierte Männer vor einem Kiosk in Ramsloh in Streit. Ein 51-jähriger Ramsloher schlug einen 53-jährigen Barßeler mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer musste sich ambulant vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandeln lassen. Durch eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung wurde der Sachverhalt aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den 51-jährigen Ramsloher eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe oder Saterland in Verbindung zu setzen.

Barßel - Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag drangen unbekannte Täter in ein Schreibwarengeschäft in Barßel, Einkaufszentrum "Am Krummen Kamp" ein. Die Zugangstür zum Tatobjekt wurde durch massive Gewalteinwirkung aufgebrochen. Aus dem Gebäudeinneren wurde Bargeld entwendet. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe oder Barßel in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Karfreitag gegen 20.45 h wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Friesoythe ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Elsfleth im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Altenoyther Straße überprüft. Es wurde festgestellt, dass der 57-jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,37 %o. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beim Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Elsflethers wurde sichergestellt.

