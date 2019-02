Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Diebstahl aus abgestelltem Opel - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brachte am Montagnachmittag die Scheibe eines abgestellten Opel zum Platzen und entwendete aus dem Innenraum die hinter dem Fahrersitz abgelegte schwarze Lederhandtasche, in der sich diverse persönliche Ausweisdokumente befanden. Die Geschädigte parkte ihren Wagen zwischen 16.15 und 17.20 Uhr auf der L 524/L 2311 an der Zufahrt eines Waldwegs in Richtung Unterdielbach. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf über 1.000 Euro. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100, in Verbindung zu setzen.

