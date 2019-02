Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Autowerkstatt

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende brach ein bislang Unbekannter in die Werkstatt eines Autohauses in der Händelstraße ein und verursachte einen Sachschaden von knapp 2.000 EUR. Der Täter kletterte durch ein unverschlossenes Fenster in die Werkstatt, hebelte eine Glastüre auf - die dabei gänzlich zerbarst - und durchsuchte anschließend die Büroräumlichkeiten. Neben Bargeld in Höhe von 70 EUR nahm der Einbrecher auch eine Kamera im Wert von 500 EUR an sich. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die verdächtige Wahrnehmung in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Montagmorgen, 07:00 Uhr gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06201 10030 zu melden.

