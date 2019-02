Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Geld aus Handtasche gezogen

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gelang es einem bislang Unbekannten die Geldbörse einer Dame aus deren Handtasche zu ziehen - mit mehr als 1.000 EUR Bargeld darin. Die 57-Jährige bezahlte gegen 18:45 Uhr an der Kasse eines Baumarkts in der Dührener Straße. Danach steckte sie ihre Geldbörse wieder in ihre Handtasche, jedoch ohne diese zu schließen. Wahrscheinlich schlug der unbekannte Täter zu, als die Frau ihre Einkäufe zum Auto trug und die Handtasche achtlos von der Schulter hing. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell