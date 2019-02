Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend ereignete sich in der Zündholzstraße ein Verkehrsunfall, wobei ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 55-Jährige wollte gegen 18:20 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser kam beim Zusammenstoß zu Sturz und zog sich dabei mehrere Knochenbrüche zu. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide Unfallbeteiligten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von mindestens 15.000 EUR an beiden Fahrzeugen, die aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden mussten.

