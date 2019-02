Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen wurde ein 55-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 55-Jährige war kurz nach sechs Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Hebelstraße in Richtung Feld unterwegs. Dabei geriet seine Jogginghose in die Kette, wodurch der 55-Jährige auf die Straße stürzte. Der Radler zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in eine Klinik eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Nach ersten Erkenntnissen konnten die behandelnden Ärzte Lebensgefahr nicht ausschließen.

