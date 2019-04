Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 19.04.2019 (Nachtrag)

Schwerer Verkehrsunfall in Dinklage Am 19.04.19 gegen 09:30 Uhr befährt ein 46-jähriger Quakenbrücker mit seinem VW-Bulli die Quakenbrücker Straße (L 845) in Fahrtrichtung Dinklage. Im Fahrzeug befinden sich neben seiner Ehefrau (45 Jahre) noch sieben ihrer Kinder (4 x weiblich im Alter von 2 Monaten, 5 J., 9 J. und 11 Jahren / 3x männlich im Alter von 2 J., 7 J. und 13 J.) In Höhe des KM 6,1 verliert der Familienvater aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Er prallt im Straßengraben auf und stößt hier mit zwei kleineren Bäumen zusammen. Anschließend kommt er auf dem Fahrradweg zum Stehen. Alle Insassen werden durch den Verkehrsunfall leicht und zum Teil schwer verletzt. Beim Eintreffen der ersten Polizei- und Rettungskräfte befinden sich bereits vier Ersthelfer vor Ort um Erste-Hilfe zu leisten. Die weitere Versorgung erfolgt anschließend durch insgesamt zwölf eingetroffene Fahrzeuge des Rettungsdienstes. Am Unfallort trifft auch ein Großaufgebot der freiwilligen Feuerwehr Dinklage ein um die bereits eingetroffenen Kräfte bei der Bergung und Aufbereitung zu unterstützen. Die L 845 wird für die Einsatzdauer von 09:45 Uhr bis 11:00 Uhr vollgesperrt. Eine Umleitung erfolgte über eingesetzte Rettungs- und Polizeikräfte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20000 Euro.

Schwerer Flugunfall in Damme Am 19.04.2019; gg. 11:20 Uhr, kam es auf dem Flugplatz in 49401 Damme zu einem schweren Flugunfall. Bei einem Fallschirmsprung wurde ein 20-jähriger aus Buxtehude bei der Landung lebensgefährlich verletzt und nach Durchführung erster ärztlicher Maßnahmen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Osnabrück verlegt. Zur Ursache des Flugunfalles können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

