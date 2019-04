POL-CLP: Pressenmeldung der PI CLP/ VEC für den Bereich Cloppenburg vom 18./ 19.04.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln/ Nutteln - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer Am 18.04.2019, gegen 16:35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Oldenburger mit seinem Motorrad die Warnstedter Straße aus Richtung Cloppenburg kommend. Der 27-Jährige kam beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Motorrad. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Ursache für den Verkehrsunfall ist zurzeit nicht bekannt. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Schneiderkrug - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am 18.04.2019, gegen 22:47 Uhr befuhr ein 28-jähriger Lohner mit einem Pkw die Hansestraße in Richtung Schneiderkrug. In einer Kurve verlor der 28-Jährige die Kontrolle über den Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und landete auf dem Grünstreifen. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Der Fahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Lohner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

