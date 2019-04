Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach: Gaststätteneinbruch in der Neidensteiner Straße Zeugen gesucht

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Neidensteiner Straße über ein aufgehebeltes Fenster ein. Im Innern machte sich der Täter an den beiden Geldspielautomaten zu schaffen und entnahm daraus das Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Eine Bewohnerin des Hauses nahm gegen 2 Uhr die akustische Alarmanlage wahr und verständigte den Geschädigten, der sofort vor Ort kam und im Anschluss die Polizei über den Einbruch in Kenntnis setzte.

Die Zeugin erkannte einen jüngeren Mann, der mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet war und in Richtung Bleichweg wegrannte. In welcher Höhe Gesamtsachschaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Überprüfungen. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

