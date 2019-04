Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wurde Einbrecher gestört ? Hinweise an die Polizei

Heidelberg (ots)

Über das Wochenende versuchte ein bislang unbekannter Täter über das Dach in den Lagerraum eines Handyladens in der Hauptstraße einzubrechen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Täter bei seiner Tat gestört wurde und von seinem weiteren Vorhaben abließ. Die Schadenshöhe dürfte mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. Bemerkt wurde der versuchte Einbruch am Montagvormittag. Der Geschädigte verständigte umgehend die Polizei. Tatzeit dürfte demnach Samstagabend, ca. 21.45 Uhr bis Montagvormittag, 11 Uhr gewesen sein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

