Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (19.04.2019) bis Samstag (20.04.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Die Polizei hat gegen einen 85-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne ein Strafverfahren eingeleitet. Dieser beschädigte am Karfreitag, 19.04.2019, 14.35 Uhr, den Pkw eines 80-jährigen aus Lohne, der sein Fahrzeug auf dem Lohner Friedhofsparkplatz an der Brägeler Straße abgestellt hatte. Als der Unfallverursacher von Passanten angesprochen wurde, sah sich dieser den Schaden an und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 19.04.2019, 14.20 Uhr, in Lohne wurde eine Person leicht verletzt. Ein 32-jähriger aus Lohne wollte mit seinem Mofa von der Bakumer Straße in den Fohlenweg einbiegen. Dies bemerkte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne zu spät und fuhr auf das Mofa auf. Der Mofa-Fahrer zog sich leichte Schürfwunden zu. Es entstand geringer Sachschaden.

Lohne - Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand am Karfreitag, 19.04.2019, 13.00 Uhr, im Telgenweg in Lohne entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000,- Euro. Eine 43-jährige Bewohnerin erhitzte auf einem Herd eine Pfanne mit Speiseöl. Die Pfanne geriet anschließend in Brand. Bei dem Versuch, das brennende Fett mit Wasser zu löschen, wurde die komplette Küchenzeile in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Lohne rückte mit einem Löschzug aus und konnte den Brand schnell löschen. Die 43-Jährige sowie ein sechsjähriges Kind wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, da beide Rauchgase eingeatmet hatten.

Dinklage - Brand auf dem Friedhof

Am Freitag, 19.04.2019, 22.15 Uhr, gerieten auf dem Dinklager Friedhof Unterholz sowie Tannen in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Dinklager Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Brandursache steht bislang nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Die Polizei Lohne kontrollierte Freitag, 19.04.2019, 01.45 Uhr, auf der Dammer Straße in Steinfeld einen 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Lohner offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Dem 32-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem jungen Mann droht jetzt eine empfindliche Geldbuße sowie ein Fahrverbot.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Freitag, 19.04.2019, 18.04 Uhr, kam es auf der Großen Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Zwei Minderjährige Führer von Leichtkrafträdern befuhren die Große Straße in Richtung Lohne. In Höhe des Europlatzes wollte ein 17-jähriger aus Bühren mit seiner KTM nach rechts auf den Vorplatz abbiegen. Dieses erkannte ein ihm nachfolgender 16-jähriger, ebenfalls in Bühren wohnhaft, zu spät. Er fuhr mit seiner Yamaha auf den Vorausfahrenden auf. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich dieser dann leicht. An den Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

Goldenstedt - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 20.04.19, 04.35 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Hauptstraße in Goldenstedt. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann offensichtlich Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet, an deren Ende eine empfindliche Geldbuße sowie ein Fahrverbot stehen dürften.

Vechta - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Freitag, 19.04.2019, 12.48 Uhr, wurde auf der Großen Straße in Vechta ein 40-jährige aus Sögel kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass für den von ihm geführten Mercedes kein Versicherungsschutz bestand. Die Kennzeichen des Pkw wurden sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta

Telefon: 04441/943 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell