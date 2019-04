Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta vom 19./20.04.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, 19.04.2019, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 57 - jähriger Linderner mit seinem Mofa die Vreeser Straße in Lindern. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,48 %o. Da der Mofafahrer zuvor durch seine Fahrweise einen anderen Fahrzeugführer gefährdet hat, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, 19.04.2019, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 50 - jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw die Bether Straße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränken stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 %o. Weiterhin war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass gegen ihn nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

i. A. Wilkens, PHK'in

Telefon: 04471/1860-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell