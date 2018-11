BPOL-PW: Gemeinsame Diensteinheit Vorpommern-Greifswald stellt zwei in Prenzlau nach Kfz-Aufbruch entwendete Navigationsgeräte sicher

Pasewalk/ Radewitz/ Prenzlau (ots) - Am gestrigen Nachmittag gegen 15:30 Uhr wollte eine Streife der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und des Hauptzollamtes Stralsund) auf der L25 einen aus Richtung Schmölln nach Grünz/ Penkun fahrenden polnischen PKW kontrollieren. Der PKW bog von der L25 in Richtung Redwitz ab. Auf Grund der hohen Geschwindigkeit des Fahrzeuges verloren die Einsatzkräfte in der Ortschaft Radewitz zunächst den Sichtkontakt zum Fahrzeug. Eine Nachsuche war jedoch erfolgreich. Der PKW konnte auf der Zufahrtsstraße zur BAB 11 von Radewitz kommend gestoppt und kontrolliert werden. Der polnische Fahrer machte einen sehr nervösen Eindruck. Er war in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit der Begehung von Eigentumsdelikten auffällig gewesen. Auf Grund des Verdachts, dass der Fahrer möglicherweise Gegenstände versteckt haben könnte, wurde das anliegende Gebiet genauer in Augenschein genommen. In einem Gebüsch fanden die Beamten eine schwarze Tasche mit zwei KFZ-Navigationsgeräten sowie persönlichen Gegenständen des Mannes. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Navigationsgeräte in einem Wert von jeweils ca. 2.000 Euro in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Prenzlau aus zwei PKW Skoda entwendet wurden. Sie wurden sichergestellt. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Hehlerei eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden jetzt durch die sachlich zuständige Landespolizeidienststelle geführt.

