BPOL-PW: Bundespolizei bittet um Mithilfe!!!

Usedom/Zinnowitz (ots) - Am 22. September 2018 gegen 23:10 Uhr kam es im Bereich der Bahnstrecke Swinemünde - Wolgast auf dem Bahnhof Zinnowitz zu einem körperlichen Angriff auf einen 45-jährigen Mann. Der Mann war zuvor mit drei Begleitpersonen mit der Usedomer Bäderbahn von Swinemünde in Richtung Trassenheide unterwegs. Kurz vor dem Halt am Bahnhof Zinnowitz riss eine bislang unbekannte männliche Person dem späteren Opfer das Basecap vom Kopf und verließ den Zug nach dem Halt in Zinnowitz.

Der 45-Jährige folgte dem Mann auf den Bahnsteig. Hier forderte er die Herausgabe des Basecaps, woraufhin ihm der unbekannte Tatverdächtige unvermittelt schlug. Hierbei erlitt der Geschädigte Verletzungen am Kopf. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem mutmaßlichen Angreifer soll es sich um einen ca. 30-jährigen schlanken Mann handeln, der ca. 1,80 m groß sein soll und zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Jacke und einer Jeans bekleidet sein sollte. Zum Tatzeitpunkt soll er sich in Begleitung mehrerer weitere Personen jüngeren Alters befunden haben.

Wer kann Angaben zum Sachverhalt und/ oder dem bislang unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Pasewalk unter der Telefonnummer: 03973 - 2047 - 0 entgegen.

Hinweise können auch jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei, Tel.: 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

