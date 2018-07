POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Brand von Strohballen Am Samstag, 07.07.2018, 23.00 Uhr, gerieten auf einer Ackerfläche in Bakum, Essener Straße, mehrere Quaderballen Stroh in Brand. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen eines Passanten, dieser informierte umliegende Landwirte, die die brennenden Ballen auseinanderfuhren und untergruben, entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 300,- Euro. Die Feuerwehr aus Bevern war mit 25 Kameraden vor Ort.

Vechta - Körperverletzung Am Sonntag, 08.07.2018, 02.20 Uhr, kam es in Vechta, Große Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Vechtaern. Aus noch nicht bekannten Gründen schlug ein 29-jähriger einem 41-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt hierbei Platzwunden, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Gegen den 29-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Einbruch in Firmengebäude Am Sonntag, 08.07.2018, 00.10 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Bürofensters am Honkomper Weg in Steinfeld ein. Durch dieses Fenster gelangten sie ins Gebäudeinnere. Ein zufällig auf dem Gelände anwesender Angestellter der Firma wollte etwas aus einem Lkw holen. Er bemerkte den Einbruch und verständigte einen Arbeitskollegen sowie die Polizei. Noch vor deren Eintreffen flohen die Täter vom Tatort, ohne vermutlich etwas entwendet zu haben.

Vechta - Brände im Zitallenpark Am Samstag, 07.07.2018, 16.20 Uhr, geriet eine kleine Grünfläche eines Walles im Vechtaer Zitadellenpark in Brand. Die herbeigerufene Feuerwehr aus Vechta konnte das Feuer schnell löschen. Zu diesem Zeitpunkt ahnten die Feuerwehrkameraden nicht, dass sie um 17.50 Uhr erneut in den Zitadellenpark ausrücken mussten. Nunmehr brannte eine weitere Fläche in der Größe von etwa 50 Quadratmetern. Auch dieser Brand wurde schnell gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW In der Nacht von Freitag, 06.07.2018, auf Samstag, 07.07.2018, wurden in Lohne im Spiekerooger Weg insgesamt drei dort ordnungsgemäß abgestellte Pkw Citroen, Skoda und Volvo von einem bislang unbekannten Täter beschädigt, indem der Lack zerkratzt wurde. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt rund 4500,- Euro. Zeugen die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (Tel.: 04442 9316 0) in Verbindung zu setzen.

Vechta-Langförden - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 07.07.2018, 10.39 Uhr, wurde auf der Langen Straße im Vechtaer Stadtteil Langförden ein Pkw Ford Focus angehalten. Bei der Kontrolle der 45-jährigen Fahrzeugführerin, diese hat ihren Wohnsitz in Langförden, wurde deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Test am Alkomaten ergab einen Wert von 3,01 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da die 45-jährige einen solchen nicht besaß. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Steinfeld - Verstoß Kraftfahrzeugsteuergesetz / Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, 07.07.2018, 20.30 Uhr, wurde auf der Lohner Straße in Steinfeld ein Pkw Ford Fiesta angehalten. Das Fahrzeug war aufgefallen, weil keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren. Bei der Kontrolle gab der 39-jährige Fahrzeugführer aus Neuenkirchen-Vörden an, den Pkw gerade gekauft zu haben und nach Hause bringen zu wollen. Ohne gültige Zulassung ist dieses selbstverständlich nicht statthaft. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit Unfallflucht Am Samstag, 07.07.2018, 08.45 Uhr, fuhr eine zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Toyota Avensis auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße rückwärts. Hierbei übersah sie einen dort ordnungsgemäß eingeparkten Pkw VW Tiguan. Der Verursacherin entfernte sich, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Glücklicherweise konnte das amtliche Kennzeichen des Fahrzeuges von Zeugen abgelesen werden. Nach Feststellung und Aufsuchens des Halters konnte eine 72-jährige Dammerin als Verursacherin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 5.000,- Euro.

Vechta-Langförden - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Samstag, 07.07.2018, 13.20 Uhr, befuhr eine 30-jährige Lohnerin mit einem Pkw VW Golf im Vechtaer Stadtteil Langförden die Bundesstraße 69 in Richtung Schneiderkrug. An der Kreuzung zum Mühlendamm/Lange Straße zeigte die Lichtzeichenanlage Rotlicht. Sie hielt den Pkw ordnungsgemäß an. Ein ihr nachfolgender 29-jähriger Mann aus Stemwede erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr, trotz Bremsung, auf. An den Fahrzeugen entstanden hierbei geringe Sachschäden.

