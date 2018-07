POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - 08.07.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) -

Auf die Pressemeldung von 02:51 Uhr wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Weitere Meldungen: Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf Am Samstag, dem 07.07.2018, kam es gegen 06:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B213 von Ahlhorn in Richtung Cloppenburg. Ein 37-jähiger Holtgaster befuhr mit seinem silbernen VW Touran die B213 in Richtung Cloppenburg. Kurz nach der Avia Tankstelle (Ecke Kellerhöher Straße) musste er nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, weil ihm ein Pkw entgegenkam, der einen Kleintransporter überholte. Trotz Hupe und Lichtzeichen wurde der überholende Pkw nicht auf ihn aufmerksam. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Nach dem Unfall setzte der Überholende seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der Unfallflüchtige, ein Mann mit Brille, war mit einem silber/grauen Seat (evtl. Modell Alhambra) unterwegs. Der überholte Kleintransporter wird als weißer Peugeot Kastenwagen einer Fliesenlegerfirma beschrieben. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 in Verbindung zu setzen. Löningen - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Ein 63-jähriger aus Gütersloh überquerte am Samstag gegen 13:30 Uhr mit seinem Motorrad in Löningen die vorfahrtsberechtigte Straße Windhorster Weg (rechts-vor-links-Regelung) aus Richtung Münsterstraße in Fahrtrichtung Mecklenburgische Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 37-jährigen Löningers, der mit seinem PKW Opel den Windhorster Weg aus Richtung Elberger Straße in Fahrtrichtung Vinner Weg befuhr. Es kommt zum Zusammenstoß in dessen Folge sich der Kradfahrer schwer verletzte (Beinfraktur) und in das Krankenhaus nach Löningen verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Cappeln - Brand einer Scheune Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstag gegen 20:28 Uhr in Cappeln, Zur Burg, eine Scheune in Brand. In der 10 x 15 Meter großen Halle lagerten diverse Hofmaschinen. Um das Feuer löschen zu können, musste die Freiwillige Feuerwehr Cappeln die Mauern des Gebäudes einreißen. Durch den Brand und die erforderlichen Löscharbeiten wurde das Gebäude samt den zahlreichen Maschinen komplett zerstört. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Emstek - Fahren unter berauschenden Mitteln Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:45 Uhr kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Cloppenburg einen VW Passat in Emstek, dessen Fahrweise unsicher schien. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass der 47-Jährige aus Ahlhorn unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der Konsum von Betäubungsmitteln wurde eingeräumt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Zu diesem Zwecke stellten sie die Fahrzeugschlüssel sicher.

