BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann am Bahnhof Altona festgenommen

Hamburg (ots) - Per Haftbefehl gesuchter Mann am Bahnhof Altona festgenommen-

Am 05.05.2018 gegen 03.15 Uhr nahm eine Präsenzstreife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.47) am Bahnhof Altona fest. Zuvor entdeckten die Polizeibeamten mehrere Personen, die sich einen Schlafplatz in einem Parkhaus am Bahnhof eingerichtet hatten.

Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab bei einem Mann eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Verurteilte wurde seit Januar 2018 mit einem Haftbefehl wegen diverser Leistungserschleichungen (Fahren in öffentl. Verkehrsmitteln ohne Fahrschein) gesucht. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen zu verbüßen.

Bundespolizisten führten den polnischen Staatsangehörigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der U-Haftanstalt zu.

Pressesprecher

Rüdiger Carstens

Mobil 0172/4052 741

E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell