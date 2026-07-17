FW-EN: Brandmeldealarm durch Bauarbeiten ausgelöst
Herdecke (ots)
Am Freitag wurde die Feuerwehr um 09:11 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Bildungszentrum am Ostender Weg alarmiert.
Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Gebäude gemeinsam mit dem Haustechniker kontrolliert. Schnell stellte sich heraus, dass Bauarbeiten versehentlich einen automatischen Brandmelder ausgelöst hatten. Ein Schadensereignis oder eine Gefahr für Personen bestand nicht.
Der Haustechniker wies die Einsatzkräfte vorbildlich in die örtlichen Gegebenheiten ein und unterstützte die Erkundung, sodass der Einsatz zügig beendet werden konnte.
Ein Löschzug war im Einsatz.
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