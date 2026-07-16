Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall - Ender Tal

Ecke Gederner Straße

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Herdecke (ots)

Um 14:29 Uhr wurde die Feuerwehr Herdecke mit dem Stichwort "Verkehrsunfall" zur Ender Tal Ecke Gederner Straße alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei beteiligte PKW sowie zwei leicht verletzte Personen vor. Die verletzten Personen wurden durch zwei Rettungswagen und einen Notarzt versorgt. Im Nachgang musste einer der Patienten zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, der andere konnte an der Einsatzstelle verbleiben.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und schob die Fahrzeuge in Absprache mit der ebenfalls anwesenden Polizei beiseite, um die Straße schnell wieder freigeben zu können.

Auch bei diesem Einsatz missachtete ein Verkehrsteilnehmer die auffällige Absperrung und fuhr bis in die Einsatzstelle hinein. Für dieses Verhalten haben die Einsatzkräfte mittlerweile immer weniger Verständnis, da dadurch die eigene Sicherheit gefährdet wird.

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