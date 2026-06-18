Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ein- oder Aussteigen Auto beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 92-jährige Frau verursachte am frühen Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Ilvesheim einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend einfach davon.

Die 92-Jährige beschädigte mit ihrem Mercedes gegen 13.45 Uhr einen VW, der neben ihrem Fahrzeug abgestellt war. Dies bemerkten zwei Zeugen und wiesen die Seniorin auf den Zusammenstoß hin. Nachdem sie gemeinsam den Schaden begutachtet hatten, brachten die beiden Zeugen einen Zettel am VW an und verließen die Örtlichkeit. Eine weitere Zeugin, die den Unfallhergang nicht gesehen hatte, konnte jedoch beobachten, wie die 92-Jährige wartete, bis die beiden Zeugen den Unfallort verlassen hatte, dann den Zettel vom Toyota entfernte und letztlich einfach davonfuhr.

Der am VW entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen die 92-Jährige. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle zur Einleitung fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen in Kenntnis gesetzt, da aufgrund des Verhaltens der 92-Jährigen erhebliche Zweifel an deren Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs bestehen.

Da der genaue Unfallhergang noch unklar ist, sucht der Verkehrsdienst Heidelberg insbesondere die beiden Zeugen, die den Zettel am VW angebracht hatten, sowie weitere Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

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